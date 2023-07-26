34-летняя водитель «Шевроле» пострадала в массовом ДТП под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 25 июля в массовом ДТП в Липецкой области пострадала 34-летняя женщина. В Грязинском районе на автодороге Грязи-Коробовка столкнулись БМВ, «Шевроле» и ВАЗ-21102. По предварительным данным, аварию спровоцировал 32-летний мужчина за рулем первой иномарки, превысив скорость.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травму получила водитель «Шевроле». Медики осмотрели ее и отпустили долечиваться домой.

Напомним, что в тот же день в Липецке 36-летний горожанин на «Хендай» врезался в столб. Он влетел в световую опору у дома №129 на улице Студеновская. На скорой его доставили в больницу, где он сейчас и проходит лечение. У легковушки смят передний бампер и капот, разбита фара. Подробности здесь.