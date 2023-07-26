Аферисты помешали супругам из Липецка отдохнуть в Краснодарском крае Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенник обманул 40-летнего жителя Липецка, который собирался отдохнуть в Краснодарском крае. Мужчина и его супруга нашли в интернете отель, связались с администратором. Она перевела их в специальный чат, где общаются с желающими забронировать номера. Там липчанам сообщили, что свободных мест нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, все это время за перепиской наблюдал аферист. Он скопировал контакты со страницы администратора, сменил аватарку и от ее имени написал мужчине, что освободился нужный номер. Липчанин перевел ему предоплату в 8 тысяч рублей.

Перед тем, как настоящий администратор заметила в чате негодяя, он успел обмануть еще нескольких человек. После представитель отеля удалила злодея и предупредила клиентов об опасности.