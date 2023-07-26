Мощи Серафима Саровского доставят в Христо-Рождественский собор Липецка 31 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 31 июля в Липецк прибудет ковчег с частицей мощей Серафима Саровского. Поклониться святыне христиане смогут в Христо-Рождественском кафедральном соборе по адресу: Соборная площадь, 4.

В канун праздника преподобного Серафима Саровского пройдет Всенощное бдение, которое возглавит Митрополит Арсений. Мощи будут находиться в храме до 13 августа, который открыт с 7.00 до 19.00 ежедневно, сообщили на официальной странице Христо-Рождественского кафедрального собора.

Преподобному Серафиму Саровскому молятся об исцелении от тяжких недугов, от всяческих страстей. Его просят наставить в выборе правильного пути, помочь создать крепкий семейный союз, о мире и согласии между супругами.