В Липецке начался суд над экс-следователем, который присвоил изъятую технику Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начался суд над экс-следователем по особо важным делам. Его обвиняют в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере – ч.4 ст.160 УК РФ. По версии следствия, с 15 ноября 2021 по 25 мая 2022 года подсудимый крал изъятую технику: 9 телефонов, 34 ноутбука и зарядные устройства с ним, 23 моноблока и зарядки, 21 компьютерную мышь и столько же клавиатур. Все это он сдавал в комиссионные магазины и ломбарды.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, прокурор ходатайствовал взыскать с бывшего следователя более 1,8 млн рублей. Мужчина признал вину. Он добавил, что сумма ущерба, по его мнению, завышена. Липчанин также уточнил, что уже выплатил 200 тысяч рублей, и представил суду две квитанции от 15 и 24 июля.

Судебное следствие продолжается. Следующее заседание состоится в сентябре.