До конца лета отменят часть автобусных рейсов маршрута №559 из Липецка в Добринку

До конца августа отменят часть автобусных рейсов маршрута №559 «Добринка-Липецк» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области отменят часть рейсов маршрута №559 «Добринка-Липецк». Количество автобусов сократят до конца августа, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Так, из привычного расписания пропадут рейсы на 5.40 и 12.40 из Добринки и 9.15 и 16.20 из Липецка по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Жителям области приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, что в августе изменится график движения скоростного поезда между Липецком и Воронежем. Электричка стартует из Воронежа 6 и 20 августа в 7.55, а из Липецка в те же дни в 17.51. Изначально же планировали, что железнодорожный транспорт будет курсировать между городами 13 и 27 числа. В итоге расписание изменили.