Безработная женщина фиктивно прописала иностранцев из Европы в квартире Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке под уголовную статью попала безработная 46-летняя женщина. В период с 15 ноября 2022 по 23 июля 2023 года она фиктивно зарегистрировала двух иностранцев в своей квартире – жителей одной из европейских стран.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемая знала, что они не будут проживать по адресу, да и отдавать им свои комнаты она не собиралась. Возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что липчанину грозит до 6 лет тюрьмы за 22 кражи из магазинов. Мужчина также похитил ноутбук из машины и обчистил чужую банковскую карту. Подробности здесь.