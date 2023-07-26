Свет отключат на 29 улицах Липецка в четверг 27 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 27 июля в Липецке отключат свет. Без электроэнергии останутся 29 улиц города.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Владивостокская; Краснодарская; Пензенская; Асфальтная, 33а; Байкальская, 29; Владимирская, 44; Майская, 18, 21; Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124; Пришкольная, 1 - 39а; Речная, 20; Санаторная, 5, 19а, 20; Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1; Тепличная, 24а, 31; Уступная, 2, 26; Фруктовая, 3.

Также свет отключат по улицам Южная; Буденного, 8а, 38, 60б, 71а, 83, 84а, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 146/2, 211; Зоологическая, 38; Индустриальная, 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224; Механизаторов, 16; Небесная, 10, 15; проспект Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103; Полярная, 19; Речная, 24а; переулок Рядовой; Садовая, 51; Сенная, 2; Смоленская, 40, 43; Сырская, 1 -25, 27, 29, 48, 50, 57, 57б, 94, 94а, 96.

Дополнительную информацию можно получить в «Россети Центр» по бесплатному телефону 8-800-220-02-20.