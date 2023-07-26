Спасатели предупреждают о ночной грозе с порывами ветра в Липецкой области

На Липецк надвигается гроза Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели вновь предупреждают жителей Липецкой области о непогоде 26 июля. В ближайшие 1-3 часа и в течение ночи ожидается гроза. Возможны порывы ветра до 17 м/с, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Во время грозы лучше отключить электроприборы в доме. Не стоит пользоваться обычным телефоном, стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов. Следите, чтобы не было сквозняка – он может привлечь шаровую молнию.

Если стихия застала на улице, постарайтесь укрыться в магазинах или в подъездах домов. Остановочные павильоны – не самая надежная защита от грозы. Сотовый телефон рекомендуют отключить. Переждать грозу также можно в автомобиле.