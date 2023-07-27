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НовостиПроисшествия27 июля 2023 5:45

Безработный мужчина украл в магазине телефон за 5,5 тысяч рублей под Липецком

Под Липецком 36-летнему мужчине грозит до двух лет колонии за кражу мобильного
Алина ПАЛАГИНА
Жителя Воронежской области подозревают в краже телефона

Жителя Воронежской области подозревают в краже телефона

Фото: принтскрин видео.

23 июля в Усмани Липецкой области незнакомец украл из магазина бытовой техники телефон за 5 550 рублей. Полицейские проверили записи с камер и нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный житель Воронежской области.

В тот день мужчина пришел в торговый зал, чтобы подобрать мобильный. Недобросовестный покупатель выбирал между двумя моделями. Наконец, клиент определился и направился на кассу. Обманщик заплатил за понравившийся телефон, а второй решил забрать в подарок. Пока работники торговой точки отвлеклись, воронежец стащил сотовый и пошел на выход.

Правоохранители завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК «Кража», сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Любителю техники грозит до двух лет колонии.