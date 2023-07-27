Заброшенный пляж и реку пообещали расчистить в Желтых Песках Липецка

В Желтых Песках обустроят пляж Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Жителям Липецка в отдаленном микрорайоне «Желтые Пески» пообещали благоустроить заброшенный пляж. По словам местных, пока купаться рукаве реки Воронеж опасно.

Толщина ила превысила 40 сантиметров. Кроме того, водоем сильно зарос. Горожане просили создать новое место для отдыха и купания, потому что на центральном пляже собирается много людей.

– Место тихое, находится в отдалении, для детей и стариков это именно то, что нужно, – отметила местная жительница. – Нам бы очистить дно и растительность по бокам убрать — вот и все, что нужно.

В ближайшее время специалисты планируют освободить от растений береговую линию, сообщили в пресс-службе облсовета. Также обустроят пляж. Жильцы самостоятельно собрали деньги, чтобы засыпать территорию песком.

Расчистка дна займет больше времени. Для начала придется разработать проект, чтобы включить его в федеральную программу.