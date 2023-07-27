Десять жильцов спасли во время пожара в пятиэтажке на Неделина в Липецке

В Липецке загорелась пятиэтажка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 26 июля, в Липецке на улице Неделина произошел пожар в пятиэтажном доме №35. В диспетчерскую позвонили около пяти часов вечера.

В многоэтажке вспыхнула квартира. На место происшествия приехали шесть расчетов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Специалисты спасли десять человек. Жильцов эвакуировали из здания – обошлось без жертв.

Пламя уничтожило электрические приборы и кухонную мебель. Также сгорели вещи на площади в девять квадратных метров.

В тот же день в селе Заречье-Ломовое на улице Лесная загорелся деревянный дом площадью в 60 квадратов. Огонь перекинулся на сарай.

Пожар тушили три расчета МЧС. К счастью, никто не пострадал. Пламя разрушило обе постройки.