На ремонт десяти домов потратят 100 миллионов в Грязинском районе

фотография из телеграм-канала Фонда капитального ремонта по Липецкой области Фото: с сайта

В Грязинском районе Липецкой области отремонтируют десять домов. В многоэтажках живут более тысячи человек. На работы потратят более 100 миллионов рублей.

Пока строители обновили два дома. На данный момент специалисты трудятся над четырьмя другими зданиями. В скором времени капитальный ремонт ждет и остальные постройки, сообщили в пресс-службе регионального ФКР. Рабочие должны успеть до наступления холодов.

фотография из телеграм-канала Фонда капитального ремонта по Липецкой области Фото: с сайта

Напомним, в регионе восстанавливают не только МКД, но и социально значимые учреждения. в Липецкой области улучшат облик 21 школы, двух детских садов, библиотеки и 14 центров досуга. В Липецке подходит к концу капитальный ремонт поликлиники №4 на Гагарина. Работы завершили на 93%.