На сельхозкомпанию подали иск в 1,4 миллиона за вред почвам в Липецкой области

Росприроднадзор подал в суд на "Овощи Черноземья" Фото: Алина ПАЛАГИНА

Межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск на сельхозкомпанию «Овощи Черноземья». Ведомство потребовало оплатить вред, который организация нанесла почвам. Ущерб окружающей среде оценили в 1,4 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

В 2022 году в Усманском районе специалисты исследовали землю, на которой располагается тепличное хозяйство. Проверка показала, что отходы повредили почву на площади в 450 квадратов.

Сначала сотрудники управления предложили организации добровольно возместить ущерб. Однако «Овощи Черноземья» проигнорировали претензию. Теперь обращение Росприроднадзора будет рассматривать арбитражный суд. Предварительное заседание назначили на 9 октября текущего года.