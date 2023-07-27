Управляющую компанию в Липецке оштрафовали на 125 тысяч за хлам в подвале

Управляющая компания заплатит более ста тысяч за беспорядок в подвале Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке сотрудники Госжилинспекции проверили работу управляющей компании в доме №10 по Осеннему проезду. Специалисты нашли несколько нарушений. В подвале скопился хлам. На полу лежал строительный и бытовой мусор.

Организация также не позаботилась об освещении, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ. Кроме того, в многоэтажке не хватало оконных рам.

На управляшку завели административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП. Компания заплатит 125 тысяч рублей штрафа.

Напомним, в областном центре оштрафовали организацию, ответственную за дом №4/1 по улице Циолковского. УК наказали рублем за неубранные мусорные контейнеры и разбросанные бытовые отходы во дворе. Сумма штрафа составила 250 тысяч.