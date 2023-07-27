Инспекторы ГИБДД будут ловить пьяных водителей в Липецкой области в выходные Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные в Липецкой области пройдет очередной рейд по пьяным водителям. Автоинспекторы будут ловить нарушителей на дорогах региона 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

В 2023 году количество ДТП с пьяными водителями сократилось на 20,34% по сравнению с прошлым периодом. За полгода произошло 47 таких аварий: 11 человек погибли, 71 получили травмы.

Напомним, что за нетрезвое вождение липчанам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Вернуть удостоверение можно только после сдачи экзамена. За повторную пьяную езду наказывают уголовной статьей – штраф до 300 тысяч рублей, либо до 400 часов обязательных работ, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет лишения свободы.