Число заболевших корью увеличилось до 21 пациента в Липецкой области

В Липецкой области зафиксировали 21 случай кори Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области увечилось число заболевших корью. На данный момент в инфекционные боксы поступил 21 житель региона. У большинства подтвердили диагноз. Нескольким пациентам поставили только подозрение на корь.

– Некоторые случаи пока лабораторно не подтверждены, – рассказал lipetsk.kp.ru главный врач областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов. – Мы верифицируем свои результаты с Московским научно-исследовательским институтом.

Среди пострадавших оказались 18 детей. Шесть липчан уже выздоровели, 15 – проходят лечение. Стоит отметить, что все больные не прививались от кори. Всего в регионе зарегистрировали пять очагов инфекции. При этом один уже закрыли.

Корь – вирусная инфекция с высокой заболеваемостью. Инкубационный период длится от шести до 19 дней. В это время заметить симптомы трудно.

Затем начинается катаральный период. У пациента повышается температура до 37,9 градусов, появляются кашель, насморк, конъюнктивит и склерит. На мягком небе проступают крупные покраснения. На второй или третий день становятся заметны маленькие пятна беловатого, сероватого или голубоватого цветов.