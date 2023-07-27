Под Липецком завели уголовное дело на данковчанина, до смерти избившего жену

40-летнего жителя Липецкой области подозревают в смертельном избиении супруги Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на 40-летнего мужчину завели уголовное дело. Его подозревают в смертельном избиении супруги. Действия квалифицировали по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, в период с 17 по 22 июля житель Данкова поссорился с 35-летней женой и избил ее. Он наносил удары, в том числе, по голове. От травм несчастная скончалась. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодей вину не признал. Его доводы проверяют. Решается вопрос об аресте данковчанина. В настоящее время следователи допрашивают соседей, знакомых семьи. Они рассказали, что муж систематически поколачивал супругу. Женщина пыталась скрыть от близких побои и не обращалась в полицию.