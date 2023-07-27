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НовостиОбщество27 июля 2023 11:21

Под Липецком отец устроился на работу из-за долга по алиментам в 155 тысяч

Суд заставил трудиться жителя Добринского района, назначив 60 часов обязательных работ
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Судебный пристав составил на безработного отца протокол

Судебный пристав составил на безработного отца протокол

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области отец задолжал по алиментам 115 тысяч рублей. Безработный житель Добринского района игнорировал финансовые потребности своей дочери, а также не желал трудоустраиваться. Так он накопил внушительный долг.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, судебный пристав составил на мужчину протокол. Его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему 60 часов обязательных работ и уточнил, что если липчанин не будет трудиться, ему грозит более суровое наказание по уголовной статье.

В итоге отец официально устроился на работу. Алименты взыскивают из его зарплаты.

Напомним, что житель Усмани похитил телефон за 5,5 тысяч рублей. За кражу ему грозит до 2 лет колонии.