Под Липецком отец устроился на работу из-за долга по алиментам в 155 тысяч

Судебный пристав составил на безработного отца протокол Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области отец задолжал по алиментам 115 тысяч рублей. Безработный житель Добринского района игнорировал финансовые потребности своей дочери, а также не желал трудоустраиваться. Так он накопил внушительный долг.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, судебный пристав составил на мужчину протокол. Его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему 60 часов обязательных работ и уточнил, что если липчанин не будет трудиться, ему грозит более суровое наказание по уголовной статье.

В итоге отец официально устроился на работу. Алименты взыскивают из его зарплаты.

Напомним, что житель Усмани похитил телефон за 5,5 тысяч рублей. За кражу ему грозит до 2 лет колонии.