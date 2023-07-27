ОРВИ заразились 2 908 жителей за неделю в Липецкой области

В Липецке ОРВИ заболели более двух тысяч горожан Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю с симптомами ОРВИ в больницы Липецкой области обратились 2 908 жителей. За семь дней заболеваемость выросла на 20%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Среди пациентов – 56% детей до 14 лет.

Основная часть случаев приходится на областной центр. В Липецке заболели 2 011 горожан. Показатель увеличился на 28% за неделю.

Результаты анализов показали, что в регионе преобладают вирусы парагриппа – 40% и риновирусы – 28%. Врачи предостерегают липчан от самолечения. Домашние методы могут представлять опасность, особенно для людей с хроническими болезнями, беременных женщин, маленьких детей и пенсионеров.

Если самочувствие ухудшилось, лучше обратиться к специалисту. Медики также советуют не забывать о мерах профилактики.