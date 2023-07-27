Летучая мышь несколько дней просидела за шкафом в квартире Липецка Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Липецке в квартиру многоэтажного дома по улице Депутатской ворвались летучие мыши. Две не задержались, а третья забилась в проем между шкафом и стеной, просидев там несколько дней. Вечером 26 июля жильцы вызвали на помощь спасателей. Те помогли добраться до рукокрылого животного и выпустили его на волю.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, с начала месяца в службу «112» поступило 5 сигналов о летучих мышах – из микрорайонов юго-запада и с улицы Депутатская. В подобных ситуациях липчан просят не паниковать. Молодые и неопытные животные залетают в квартиры по ошибке. Нужно подождать, когда мышь сядет на поверхность, спокойно приблизиться к ней и осторожно взять незваную гостью. Летучие мыши могут быть переносчиками заболеваний, поэтому лучше надеть плотные перчатки. В случае укуса – обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

В Липецкой области обитает до десятка видов этих животных. Четыре из них занесены в Красную книгу региона.