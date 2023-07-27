В Липецкой области арестовали участников наркобанды

ФСБ раскрыла нарколабораторию с 30 килограммами мефедрона в доме под Липецком Фото: УФСБ по Липецкой области

В Липецкой области сотрудники ФСБ вышли на банду, участники которой создали нарколабораторию. Она располагалась на территории частного дома в селе Бредихино Краснинского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, у злодеев изъяли более 30 килограммов мефедрона, почти 1600 литров химических веществ и прекурсоров, а также оборудование для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Ведется следствие.

Напомним, что в Липецке полицейские поймали иностранца с 207 граммами героина и метадона. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.