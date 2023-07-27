В детском саду №107 создали группу для малышей с сахарным диабетом в Липецке

В Липецком детсаду открылась группа для ребят с сахарным диабетом Фото: Алина ПАЛАГИНА

В липецком детском саду №107 открыли группу для малышей с сахарным диабетом. В отряд смогут принять до 20 ребят от трех до шести лет, сообщили в пресс-службу регионального правительства.

Для юных горожан создали сбалансированное по углеродам питание. Врачи предусмотрели пять-шесть приемов пищи в день. За состоянием детей будут постоянно следить медсестры и врач.

Помимо привычных документов, для приема в детсад необходимо получить справку от эндокринолога. В выписке должны обязательно указать диагноз.

Заявление от родителей принимают в департаменте образования по улице Космонавтов, 56а. Кабинет – №214. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: +7(4742)77-54-98; +7(4742)25-08-18; +7(4742)30-95-10.