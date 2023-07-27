22-летний житель Липецка обманом забрал у пенсионерки деньги с продажи квартиры Фото: принтскрин видео.

В Подмосковье задержали 22-летнего жителя Липецка. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он забрал у пенсионерки 6 миллионов рублей с продажи квартиры.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Московской области, 69-летней женщине позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и «службы безопасности банка». Они сказали, что с ее счета пытаются похитить деньги. Чтобы сохранить сбережения, ей рекомендовали обналичить миллион рублей и перевести по указанному номеру через банкомат.

Позже мошенники вновь напугали пенсионерку – якобы на ее имя оформляют потребительский кредит. Так она отдала звонившим еще 500 тысяч рублей. Через несколько дней злодеи заявили несчастной, что кто-то пытается продать ее квартиру. Наивная жительница Одинцово сама оформила договор купли-продажи, получив за жилище 6 миллионов. Деньги она передала курьеру. Итого пенсионерка лишилась почти 8 миллионов.

Благодаря записям с уличных камер полицейские установили автомобиль, на котором передвигался аферист, а после установили его личность. 22-летнего парня задержали по месту жительства в Липецке. Его арестовали. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».