Бензин подорожал на 80 копеек за месяц в Липецкой области, дизель – на 25

В Липецкой области подорожал бензин Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкстат сообщил об изменении цен на бензин и дизельное топливо. За месяц в Липецкой области бензин подорожал на 80 копеек. Теперь в среднем литр стоит около 51,5 рубля.

При этом цены на марку АИ-98 и выше поднялись на 90 копеек, АИ-95 – 88; АИ-92 – 72 копейки. Теперь за литр высокооктанового топлива придется отдать 64 рубля. За АИ-95 жители региона заплатят 53,62 рубля, за АИ-92 – почти 49 рублей.

Стоимость дизеля поднялась на 25 копеек за месяц в регионе. Литр дизельного топлива обойдется в 55,65 рублей.

Напомним, за неделю в Липецкой области подорожали помидоры на четыре рубля, сливочное масло – семь и творог – на девять рублей. Мясные консервы для детей подешевели на 12 рублей. Подробнее читайте по ссылке.