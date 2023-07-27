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НовостиОбщество27 июля 2023 15:02

В Липецкой области дожди, грозы и до +33 градусов жары в пятницу 28 июля

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В пятницу в Липецкой области жарко и дождливо

В пятницу в Липецкой области жарко и дождливо

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 28 июля в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Температура воздуха от 17 до 22 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Днем в регионе столбик термометра поднимется до отметки +33 градуса. Местами кратковременные дожди. Возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт.ст.

В субботу 29 июля погода резко ухудшится. С ночи и до самого вечера синоптики обещают дожди. В темное время суток около 17 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется лишь до 22 градусов. Ветер северный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт.ст.