На 12 улицах Липецка отключат свет и холодную воду в пятницу 28 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 28 июля в Липецке отключат свет и воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях. Липчанам приносят извинения за предоставленные неудобства.

С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Римского-Корсакова, 4а; Артема, 3, 13; проспект Мира, 35а; Ферросплавная, 1, 2, 4, 8-12, 21а; Грушевая, 37а; переулок Жасминовый, 14; Малиновая; Ореховая, 1, 9, 16, 22, 140, 162; Папанина; 40 лет Октября, 29а, 33в; Дружбы, 9-40; Северная, 47-52. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0-220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Ангарская, 1/1, 1а-в, 3а; Базарная, 1а-в, 3а-в, а также в частном секторе: переулок Сырский, улица Почтовая.

С 10 утра и до окончания работ краны пересохнут по улицам 3 Сентября, 5, 14, 16а, 26; Герцена, 15; Флерова, 1, 15; Никитина, 14, 16; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградская, 35, 35а, 35б, 35г владение 5; Чехова, 2а, 8, 10, а также в частном секторе: Воронежская, Чехова, 3 Сентября.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №5 по улице 3 Сентября и по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.