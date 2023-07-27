Житель Липецка оформил кредит и перевел мошенникам более миллиона рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка взял кредит и перевел мошеннику более миллиона рублей. 38-летнему мужчине в мессенджере позвонил «сотрудник банка». Он сообщил, что кто-то пытается оформить на него займ. Чтобы отменить незаконную операцию, доверчивому липчанину предложили взять кредит.

Под данным пресс-службы регионального УМВД России, горожанин оформил 1,1 миллион. Эти деньги он перечислил аферистам. Как только сумма дошла до злодея, он перестал выходить на связь.

Напомним, что 22-летний липчанин засветился в криминальной сводке Подмосковья. Парня подозревают в мошенничестве. Как считает следствие, он обманом забрал у пенсионерки из Одинцово 6 миллионов рублей. Эти деньги она получила с продажи квартиры. Подробности здесь.