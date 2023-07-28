Жителей Липецка призывают делиться овощами и фруктами с животными зоопарка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В зоопарке Липецка стартовала традиционная акция «Добрый урожай 2023». Липчане и гости города могут порадовать обитателей зверинца лакомствами со своего огорода.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, животные ждут свои любимые угощения – морковь, капусту, картофель, свеклу, тыкву, кабачки, мед, черноплодную рябину, зелень, шиповник, яблоки, дыни и арбузы, виноград и тд. Для некоторых из них прием пищи станет целым приключением! Перед тем, как съесть ту же тыкву или кабачок, с ними можно будет поиграть, затем разгрызть, выбрать семечки.

Излишки урожая можно оставить в контейнере у входа в зоопарк. Липчан просят прикладывать к овощам и фруктам свои контакты – самых активных участников акции наградят. Подробности по телефону 77-12-27.