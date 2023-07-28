Пять расчетов МЧС выезжали на короткое замыкание в доме на Космонавтов в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 27 июля в десятиэтажном доме на улице Космонавтов в Липецке произошло короткое замыкание. По подъезду начал распространяться дым. К зданию стянулись пять пожарных расчетов. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, обошлось без открытого огня.

В тот же день на улице Олега Кошевого сгорел кирпичный сарай. Там же пламя уничтожило фронтон дома на площади 5 квадратных метров. Само жилище удалось уберечь от огня. А на улице 9 Мая вспыхнуло одноэтажное здание. Несмотря на усилия четырех спасательных отделений, пострадали электропровода и мебель.

В селе Анино Грязинского района полыхал тюк сена. Огонь «задел» внешнюю отделку гаража, но до дома добраться не успел. В селе Двуречки сгорели два пластиковых мусорных контейнера.