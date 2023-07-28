Юноша из Липецкой области попал в больницу после ДТП с мопедом

16-летний подросток перевернулся на мопеде под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 27 июля в Липецкой области в ДТП пострадал подросток. 16-летний юноша перевернулся на мопеде на проезжей части в районе улицы Свободы в Добринке. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, юного водителя доставили в больницу.

В тот же день в селе Голиково Елецкого района столкнулись ВАЗ и «Мицубиси». На берегу реки Быстрая Сосна 54-летний водитель отечественного автомобиля, двигаясь задним ходом, врезался в стоящую иномарку. Травмы получила 51-летняя женщина за рулем «Мицубиси». Медики оказали ей помощь и отпустили.

Липчан просят быть внимательнее и строго соблюдать Правила дорожного движения. От этого зависит не только здоровье, но и жизни водителей и пассажиров.