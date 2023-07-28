41-летнего жителя Липецка приговорили к 4 годам колонии за хранение наркотиков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке осудили 41-летнего мужчину за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Правобережный суд признал его виновным и приговорил к 4 годам исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 20 июля 2022 года липчанин купил у неизвестных более 1 грамма синтетической наркотической смеси. В тот же день его доставили в отдел полиции, где у него изъяли сверток с запрещенным веществом. Действия горожанина квалифицировали по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Подсудимый не признал вину, обвинив правоохранителей в провокации. При этом в его телефоне нашли фото «закладки». Суд вынес обвинительный приговор.