В Липецке мужчина попал под уголовную статью за кражу приставки

28-летний житель Липецка похитил у друга игровую приставку за 17 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке мужчина украл у знакомого приставку. С заявлением в полицию обратился 31-летний горожанин. Он сообщил, что из его квартиры дома по улице Звездная исчезла игровая приставка за 17 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался безработный 28-летний липчанин. По версии следствия, мужчины проводили время в одной компании. Однажды владелец приставки забыл на улице барсетку. Злодей забрал ее, нашел ключи и пробрался в чужую квартиру. Игровое устройство он сдал в ломбард за 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы.