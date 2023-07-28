Трамваям перекроют проезд от остановки «Стан2000» до 9 микрорайона в Липецке 29 июля

В Липецке изменят схему движения автобусов и трамваев Фото: Алина ПАЛАГИНА

С субботы, 29 июля, в Липецке изменят схему движения общественного транспорта. Трамваям перекроют проезд на участке «Стан2000 – кольцо 9 микрорайона».

Временные ограничения вводят из-за реконструкции путей, сообщили в пресс-службе мэрии. Для удобства пассажиров специалисты подкорректировали маршрут автобуса №5к. Транспорт будет частично повторять схему трамвая №5к – от остановки «Стан2000» до «площади Металлургов».

Актуальное расписание липчане могут узнать на сайте департамента транспорта. В верху страницы необходимо найти вкладку «Пассажирам» и выбрать нужный раздел.

Напомним, полностью улучшить трамвайную сеть в областном центре планируют до конца 2025 года. В 2023 году в Липецке появятся 28 новых трамваев и 27 остановок.