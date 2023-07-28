В Липецке осудили 20-летнюю москвичку, работавшую курьером у мошенников

2 года условно получила москвичка, забравшая 400 тысяч у пенсионеров в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Советский районный суд Липецка осудил 20-летнюю москвичку, которая вступила в сговор с неизвестными мошенниками. Девушка согласилась работать курьером и забрала у обманутых пенсионерок 400 тысяч рублей.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, аферисты обзванивали липчан и сообщали, что их родственники устроили ДТП. Но за определенную сумму «проблему» можно решить – освободить родных от уголовной ответственности.

К сожалению, на уловку злодеев попались пожилые жительницы Липецка 67 и 87 лет. Москвичка приехала к обеим домой и те отдали ей по 200 тысяч. Сначала все было гладко, а потом курьера увидели родственники одной из пенсионерок. Они задержали любительницу легких денег и вызвали полицию.

На девушку завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал ее виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.