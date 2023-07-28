Из-за ожидаемых ливней в Комсомольском пруду Липецка спустят воду и отключат фонтаны

В Липецке приостановят работу фонтанов Комсомольского пруда Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке временно отключат фонтаны Комсомольского пруда. Их работу решили приостановить из-за ожидаемых ливней, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также перед обильными дождями в пруду спустят воду. Подобным образом специалисты хотят избежать ситуации с затопленным участком. Сотрудники откроют шлюзы, чтобы лишняя вода ушла по каналу в реку Воронеж. Уровень воды в чаше восстановят, когда погода улучшится. Фонтаны вновь запустят.

Напомним, 28 и 29 июля синоптики обещают грозу с ливнями, градом и сильным ветром. Городским службам вновь предстоит справляться с последствиями непогоды. Специалисты перешли в режим повышенной готовности.