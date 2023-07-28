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НовостиОбщество28 июля 2023 15:32

Скоростной поезд из Липецка в Воронеж будет ходить каждое воскресенье с 3 сентября

Электричка будет отправляться утром
Алина ПАЛАГИНА
Из Липецка в Воронеж будет ходить регулярная электричка

Из Липецка в Воронеж будет ходить регулярная электричка

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Регулярный скоростной поезд между Липецком и Воронежем запустят с 3 сентября. Вагоны будут ходить каждое воскресенье. Электричка проработает до конца года, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Подобные рейсы также проведут 6 и 20 августа.

Из Липецка поезд №7144 будет отправляться в 8:48. Путь займет час 43 минуты. На конечную пассажиры прибудут в 10:31.

Обратно со станции «Воронеж-1» можно будет уехать на электричке №7143. Поезд тронется в 16:05. Дорога займет столько же времени. В областной центр путешественники доберутся к 17:48.

Напомним, 13 и 27 августа между Воронежем и Липецком будет ходить другой поезд. Вагоны №7141 отправятся из Воронежа в 7:55. Электричка прибудет в Липецк в 9:43.

В обратную сторону запустят транспорт №7102. Из Липецка машинист тронется в 17:51. Пассажиры доедут до Воронежа в 19:34.