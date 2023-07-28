Питьевую воду отключат на Матырском и в центре Липецка в субботу 29 июля

В Липецке отключат холодную воду в центре города и в микрорайоне Матырский Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 29 июля, питьевую воду отключат на 14 улицах в центре Липецка и микрорайоне Матырский. Специалисты будут ремонтировать и проверять инженерные сети, сообщили в пресс-службе мэрии. Подачу ресурса ограничат с десяти утра и до окончания работ.

Без холодной воды останутся жители домов по улице Энергостроителей, 17, 17б, 17в, 20. Машина с водой приедет к дому №17б на Энергостроителей.

Также воду перекроют на Ануфриева, Бахаева, Басинского, Полунина, Красивой, Знаменского, Граничной, Дальней, Барабанщикова и в частном секторе по Фрунзе, Кольцевой, Трудовой и Большим ключам. Воду доставят по указанным улицам.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.