Житель Липецкой области получил штраф за экстремистскую песню в соцсетях

Жителя Елецкого района оштрафовали за распространение экстремисткой аудиозаписи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Елецком районе Липецкой области стражи порядка пресекли распространение опасного контента. Правоохранители проверяли социальные сети и нашли страницу 28-летнего жителя.

Парень разместил в Интернете аудиозапись, которую суд признал экстремисткой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Пользователь добавил запрещенную песню, а затем открыл доступ к прослушиванию и скачиванию.

На ельчанина завели дело об административном нарушении по статье 20.29 КоАП «Производство и распространение экстремистских материалов». Жителя региона оштрафовали.

Напомним, в Липецкой области озвучили приговор 25-летнему мужчине, бросившему «коктейль Молотова» в здание в Ельце. Нарушитель хотел вступить в запрещенную в России организацию «Правый сектор».