Мошеннице из Липецка грозит до 6 лет тюрьмы за обман 11 покупателей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Липецка обманула 11 человек на 74 600 рублей. Женщина создала в соцсетях страницу, где разместила объявления о продаже одежды. Покупательницы из Добровского и Липецкого районов оплатили товары, но обещанное так и не получили. Мошенница выдумывала различные причины отсрочки, а потом и вовсе перестала отвечать на сообщения и звонки.

Самую крупную сумму денег аферистке «подарила» жительница областного центра. Она заказала мужской костюм-тройку, детскую и женскую экошубы, детскую обувь и светящиеся зимние аксессуары. Сумма ущерба – 22 300 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность злодейки. Ею оказалась 35-летняя липчанка. Возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Аферистке грозит до 6 лет лишения свободы.