На 16 улицах Липецка отключат холодную воду в воскресенье 30 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 30 июля в Липецке отключат холодную воду. Без ресурса останутся 16 улиц города. Специалисты продолжают ремонтировать сети.

С 10 утра и до окончания работ без воды останутся жители частного сектора: улицы Автодорожная, Алфавитная, Шахматная, Киевская, Союзная, переулок Малый, Ландшафтный, Бытовой, Технологический, Верещагина, Верхний.

Также краны пересохнут по улицам Папина, 2б; Союзная, 1б, 3, 1г, 2а/1, 5/1, 5а; Потапова, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26; Водопьянова, 21, 21а, 21б, 21в; Петра Смородина, 1.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей, а также к дому №3 по улице Союзная и №21в по Водопьянова. Подробности в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.