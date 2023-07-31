Житель Липецка по заданию телефонных аферистов обчистил шестерых пенсионерок

В Липецке поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерок на миллион рублей Фото: принтскрин видео.

Житель Липецка обманом забрал деньги у шести пенсионерок. С середины июля курьер мошенников получил более миллиона, оставив себе 42 тысячи рублей. Оставшуюся сумму он перевел «работодателям».

Жителей региона обманывали по стандартной схеме «Ваш родственник попал в беду». Три пенсионерки из Липецка поверили позвонившим неизвестным и передали аферисту 710 тысяч рублей. В Данкове он получил от жителей 335 тысяч. Около квартиры 90-летней пенсионерки злодея ждал сюрприз – к бабуле приехал сын. Мужчина пытался задержать негодяя, но тот вырвался.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний липчанин. Он сообщил, что нашел «подработку» в одном из мессенджеров. «Работодатель» скидывал ему информацию о земляках, попавшихся на крючок. К ним курьер добирался на такси. Стоимость поездки оплачивал «куратор».

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Липчанин находится под подпиской о невыезде.