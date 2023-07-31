Под Липецком парень и женщина попали под статью за повреждение чужих машин

Жители Липецкой области разбили «Ниссан» и «Ладу» во время ссоры Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области во время ссор разбили две машины. Так, 15 июля поругались 37-летняя женщина и ее 19-летний родственник, который приехал к ней в гости. В порыве злости парень разбил лобовое стекло «Ниссана», припаркованного во дворе. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла в Задонском районе. Там поконфликтовали две женщины. Когда 40-летняя оппонентка села в «Ладу Ларгус», 47-летняя жительница бросила камни в сторону автомобиля. Пострадало заднее стекло и лакокрасочное покрытие. На ремонт уйдет 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в обоих случаях возбудили уголовные дела по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».