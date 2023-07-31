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НовостиПроисшествия31 июля 2023 8:54

СК расследует уголовное дело о смертельном избиении жителя Липецкой области

Под Липецком 39-летний гость до смерти избил знакомого во время застолья
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
СК расследует уголовное дело о смертельном избиении жителя Липецкой области

СК расследует уголовное дело о смертельном избиении жителя Липецкой области

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя Липецкой области подозревают в смертельном избиении знакомого. По данным следствия, 29 июля 39-летний мужчина выпивал у судимого друга в Лебедяни. Они поругались, и гость избил 34-летнего знакомого, нанося удары руками и ногами, в том числе по голове.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, за конфликтом наблюдала хозяйка квартиры. Она и вызвала скорую помощь. Несчастного увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый вину не признал, от дачи показаний отказался. Расследование продолжается: следователи собирают доказательства, проводятся судебные экспертизы.