Из-за утечки на пожарном гидранте питьевую воду отключили на шести улицах Липецка

В Липецке отключили холодную воду из-за утечки на пожарном гидранте Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 31 июля, в Липецке на Барашева, 1 произошла утечка на пожарном гидранте. Специалисты «РВК-Липецк» выехали на место коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе мэрии. Во время ремонтных работ питьевую воду перекрыли на шести улицах города.

Подачу ресурса временно отключили по Барашева, 1; Коммунальной, 12, 10, 9, 14а; Октябрьской, 61; площади Торговая, 14, 15а; Неделина, 14б, 1а, 1б, 1в, 3 и Фрунзе, 85, 81.

Машина с водой приедет на Коммунальную, 14а. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, ночью 31 июля в областном центре затопило улицу Неделина. В районе дома №10 прорвало трубопровод. Видео с «водопадом» выложили в социальных сетях. Сотрудники водоканала устраняют повреждения.