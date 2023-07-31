В День Военно-морского флота в Липецке возложили цветы к памятнику Петра Великого

В Липецке прошел митинг в День Военно-морского флота Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В минувший выходной, 30 июля, в Липецке на площади Петра Великого прошел торжественный митинг в честь Дня Военно-морского флота. Традиционно с 2006 года праздник отмечают в последнее воскресенье июля.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику создателя регулярного русского флота – Петра Первого. Военнослужащих поздравили руководители региона и депутаты.

Горожане возложили цветы к памятнику Петра Великого Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Военно-морской флот России – это движущая сила, это мощь и отвага, это бесстрашные доблестные покорители стихии, наша гордость и опора, – отметил председатель облсовета Дмитрий Аверов. – Хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов в службе и выполнения поставленных задач. Спасибо за вашу преданность и верность стране!

Затем моряков и горожан пригласили на концерт в Нижнем парке, сообщили в пресс-службе мэрии. На сцену с патриотическими песнями вышли местные исполнители.