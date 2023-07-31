Ярмарка с колбасами и медом пройдет в Липецке на Ангарской 3 и 4 августа

В Липецке пройдет сезонная ярмарка Фото: Алина ПАЛАГИНА

3 и 4 августа в Липецке пройдет универсальная сезонная ярмарка. В четверг и пятницу торговые ряды развернут на улице Ангарская, 3. Горожане смогут закупиться продуктами и промышленными товарами, сообщили в пресс-службе регионального управления потребрынка и ценовой политики.

На прилавки выставят колбасы, молочную продукцию, мед, овощи и фрукты. Работники ярмарки будут ждать покупателей с восьми утра до трех дня.

Напомним, 19 июля в Липецке прошел рейд по уличным точкам, в которых продавали прохладительные напитки. Проверяющие забрали у четырех торговцев 390 литров кваса. Работники незаконно продавали напиток. Сотрудники ведомства не нашли необходимых для торговли документов.