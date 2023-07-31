В Лебедянском районе «Ниссан» опрокинулся в кювет

Водитель и пассажиры пострадали в перевернувшемся «Ниссане» под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 29 июля в ДТП в Липецкой области пострадали три человека. Авария произошла в Лебедянском районе. На автодороге Липецк-Данков 65-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили пассажиры и сам мужчина. Они в больнице.

В Липецке на улице Ферросплавная 22-летняя девушка за рулем «Форд Фокус» сбила 19-летнего парня, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Юноше понадобилась помощь медиков. На площади Заводская 59-летний водитель «Тойоты» наехал на 56-летнего липчанина. Предварительно, пешеход вышел на проезжую часть на красный сигнал светофора.

30 июля в Ельце под колеса «Форд Фокус» попал 12-летний велосипедист. Пострадавшего отвезли в больницу.