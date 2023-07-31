В Липецке завели уголовное дело за неуплату в бюджет почти 100 миллионов рублей налогов

Руководитель строительной фирмы Липецка скрыл 98 миллионов налогов, подделав декларации Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке строительная фирма не заплатила почти 100 миллионов рублей налогов. В совершении преступления подозревают руководителя организации, ответственного за бухгалтерский и налоговый учеты. По данным следствия, он внес ложные сведения в декларации по НДС и налогу на прибыль за 2018-2020 годы, завысив расходы. Так, в бюджет не доплатили 98 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили совместно с сотрудниками областного УФНС России. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы. Следователи устанавливают имущество гендиректора и фирмы – все это могут арестовать, чтобы возместить ущерб от налогового преступления.