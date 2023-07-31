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НовостиПроисшествия31 июля 2023 10:47

В Липецке завели уголовное дело за неуплату в бюджет почти 100 миллионов рублей налогов

Руководитель строительной фирмы Липецка скрыл 98 миллионов рублей налогов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Руководитель строительной фирмы Липецка скрыл 98 миллионов налогов, подделав декларации

Руководитель строительной фирмы Липецка скрыл 98 миллионов налогов, подделав декларации

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке строительная фирма не заплатила почти 100 миллионов рублей налогов. В совершении преступления подозревают руководителя организации, ответственного за бухгалтерский и налоговый учеты. По данным следствия, он внес ложные сведения в декларации по НДС и налогу на прибыль за 2018-2020 годы, завысив расходы. Так, в бюджет не доплатили 98 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили совместно с сотрудниками областного УФНС России. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы. Следователи устанавливают имущество гендиректора и фирмы – все это могут арестовать, чтобы возместить ущерб от налогового преступления.