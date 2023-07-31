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НовостиОбщество31 июля 2023 11:23

Застройщик ЖК «На Депутатской» в Липецке отстает от графика

Фирма пообещала увеличить количество рабочих и нагнать темпы
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке проверили ход строительства двух жилых комплексов

В Липецке проверили ход строительства двух жилых комплексов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке проверили возведение многоэтажных домов. Жилой комплекс «На Депутатской» должны сдать в 2023 году, однако застройщик отстает от графика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Фирма пообещала увеличить число специалистов. Подрядчик заверил, что нагонит темпы.

А вот застройщик ЖК «Геометрия» укладывается в сроки. По плану компания обязана завершить работы в следующем году. На данный момент подрядчик опережает график. Первый корпус хотят закончить до конца текущего года.

Застройщик ЖК "На Депутатской" отстает от сроков

Застройщик ЖК "На Депутатской" отстает от сроков

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Всего в Липецкой области возводят 79 многоэтажных домов и таунхаусов, 45 из которых – в региональном центре. Ход строительства контролируют профильные ведомства.

Напомним, на Сырском Руднике появится модульный спортивный комплекс. На площадку потратят 117 миллионов рублей.