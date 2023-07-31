Застройщик ЖК «На Депутатской» в Липецке отстает от графика

В Липецке проверили ход строительства двух жилых комплексов Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке проверили возведение многоэтажных домов. Жилой комплекс «На Депутатской» должны сдать в 2023 году, однако застройщик отстает от графика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Фирма пообещала увеличить число специалистов. Подрядчик заверил, что нагонит темпы.

А вот застройщик ЖК «Геометрия» укладывается в сроки. По плану компания обязана завершить работы в следующем году. На данный момент подрядчик опережает график. Первый корпус хотят закончить до конца текущего года.

Застройщик ЖК "На Депутатской" отстает от сроков Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Всего в Липецкой области возводят 79 многоэтажных домов и таунхаусов, 45 из которых – в региональном центре. Ход строительства контролируют профильные ведомства.

Напомним, на Сырском Руднике появится модульный спортивный комплекс. На площадку потратят 117 миллионов рублей.