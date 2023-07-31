Участок дороги по Качалова перекроют из-за стройки в Липецке 3 и 4 августа

В Липецке перекроют движение на участке улицы Качалова Фото: Юлия КЛЮЕВА

3 и 4 августа в Липецке перекроют движение по улице Качалова. В четверг и пятницу водители не смогут проехать по участку дороги от Мусоргского до Нестерова, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения введут из-за строительства многоэтажки.

Сотрудники приносят извинения за временные неудобства. Автомобилистов просят заранее продумать пути объезда.

Напомним, 31 июля в областном центре внепланово отключили питьевую воду. На пожарном гидранте по улице Барашева, 1 произошла утечка. На данный момент специалисты устраняют повреждения. Во время ремонтных работ без холодной воды остались жители домов на шести улицах города. Ознакомиться с точными адресами отключения воды можно по ссылке.